Intesa tra Iran e Arabia Saudita può sbloccare l’impasse del conflitto in Yemen: “Si attendono novità positive, ma il Paese rimane diviso” (Di venerdì 17 marzo 2023) Il ripristino delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita, dopo oltre due anni di colloqui condotti in Iraq e Oman e con l’iniziativa di mediazione “finale” della Cina di Xi Jinping, è un evento di portata potenzialmente notevole per gli equilibri regionali. Intervistato dalla Cnbc nei giorni successivi all’accordo, il ministro delle Finanze Saudita, Mohammad Al Jadaan, ha addirittura annunciato la possibilità che Riyad torni “molto presto” a investire in Iran, mentre secondo Amwaj.media nei prossimi giorni i delegati Iraniani incontreranno anche i loro omologhi emiratini. L’accordo costituisce un successo di Pechino che irrompe sulla scena come un attore di primo piano per le dinamiche di dialogo e pacificazione in Medio Oriente, in virtù di un posizionamento più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Il ripristino delle relazioni diplomatiche tra, dopo oltre due anni di colloqui condotti in Iraq e Oman e con l’iniziativa di mediazione “finale” della Cina di Xi Jinping, è un evento di portata potenzialmente notevole per gli equilibri regionali. Intervistato dalla Cnbc nei giorni successivi all’accordo, il ministro delle Finanze, Mohammad Al Jadaan, ha addirittura annunciato la possibilità che Riyad torni “molto presto” a investire in, mentre secondo Amwaj.media nei prossimi giorni i delegatiiani incontreranno anche i loro omologhi emiratini. L’accordo costituisce un successo di Pechino che irrompe sulla scena come un attore di primo piano per le dinamiche di dialogo e pacificazione in Medio Oriente, in virtù di un posizionamento più ...

