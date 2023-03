Intervista a Ghoulam: “Giuntoli aveva visto un georgiano fenomenale” (Di venerdì 17 marzo 2023) Faouzi Ghoulam, ex calciatore del Napoli passato all’Angers, nel corso della trasmissione “Tutti Bravi dal Divano”, in onda su Dazn, ha raccontato un retroscena sull’esterno georgiano Kvaratskhelia. Il terzino sinistro è stato uno dei migliori difensori del Napoli ma nel suo momento migliore è stato fermato da un infortunio. Da lì un calvario durato anni L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Faouzi, ex calciatore del Napoli passato all’Angers, nel corso della trasmissione “Tutti Bravi dal Divano”, in onda su Dazn, ha raccontato un retroscena sull’esternoKvaratskhelia. Il terzino sinistro è stato uno dei migliori difensori del Napoli ma nel suo momento migliore è stato fermato da un infortunio. Da lì un calvario durato anni L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NCN_it : VIDEO – Ghoulam: “Napoli, grandissimo calcio in Italia ed Europa, eppure se ne parla come fosse normale: non mi pia… - SeEarn : VIDEO – Ghoulam: “Napoli, grandissimo calcio in Italia ed Europa, eppure se ne parla come fosse normale: non mi pia… - NCN_it : Ghoulam: “Kvaratskhelia, già a ottobre 2021 Giuntoli me ne parlò ma allora costava troppo…” #Ghoulam #intervista… - SeEarn : Ghoulam: “Kvaratskhelia, già a ottobre 2021 Giuntoli me ne parlò ma allora costava troppo…” #Ghoulam #intervista… -