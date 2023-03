Inter | Zanetti | “Il Benfica può fare male | noi la prepareremo al meglio”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Zanetti: 'Sorteggio importante, il Benfica ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Visto il sorteggi… - DiMarzio : #Inter, le parole di #Zanetti dopo il sorteggio di #ChampionsLeague - news24_inter : Javier Zanetti: 'Per il calcio italiano è un fatto fondamentale, siamo orgogliosi di rappresentarlo e ora siamo tut… - riccardo_FCIM : RT @marifcinter: #Zanetti: 'Sorteggio importante, il Benfica ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Visto il sorteggio, le i… - der_1908_reiter : RT @marifcinter: #Zanetti: 'Sorteggio importante, il Benfica ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Visto il sorteggio, le i… -

Maldini si candida dopo la rete contro l'. Stesso discorso per Kovalenko ma i due paiono ... Vicario non ce la fapotrà contare su un paio di ritorni ma si vedrà costretto a rinunciare ...... quando lo scorso 23 gennaio ebbero la meglio sull'grazie ad una magia di Baldanzi. Da allora ... In ogni caso la squadra di Paolonon rischia di essere coinvolta nella lotta per non ......00 (DAZN) LAZO - ROMA domenica 19 marzo ore 18:00 (DAZN)- JUVENTUS domenica 19 marzo ore 20:... Allenatore:. Monza - Cremonese MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, ...

Zanetti: “Benfica-Inter, due gare complicate. Abbiamo grandi possibilità di passare” fcinter1908

Boom. Il primo ad abbracciare Recoba è un numero 4 che avrebbe scritto la storia dell'Inter, un certo Javier Zanetti: di tempo per festeggiare ulteriormente però non ce n'è, alla luce di un risultato ...una settimana dopo col Palermo si rompe il tendine d’Achille, dovendosi fermare per 7 mesi e rientrando in campo a 40 anni. Nel 2014 il ritiro, da allora è vicepresidente dell’Inter (fu nominato da ...