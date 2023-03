Inter, prima del Benfica la Salernitana: si va verso lo spostamento! (Di venerdì 17 marzo 2023) La qualificazione ai quarti di finale di Champions League dell’Inter muta anche anche il calendario dei nerazzurri in Serie A. La gara contro la Salernitana, che arriverà prima della trasferta a Lisbona col Benfica, potrebbe essere anticipata AGENDA PIENA ? L’Inter si è qualificata ai quarti di Champions League e oggi ha conosciuto la sua prossima avversaria: il Benfica. Di conseguenza si infittisce l’agenda dei nerazzurri, che ad aprile saranno assaliti da un tour de force impressionante. prima della gara di andata a Lisbona, i nerazzurri giocheranno a Salerno sul campo della Salernitana. Il match è previsto per sabato 8 aprile. Il club meneghino però è intenzionato a far anticipare la partita. Si va verso la richiesta anticipo a ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) La qualificazione ai quarti di finale di Champions League dell’muta anche anche il calendario dei nerazzurri in Serie A. La gara contro la, che arriveràdella trasferta a Lisbona col, potrebbe essere anticipata AGENDA PIENA ? L’si è qualificata ai quarti di Champions League e oggi ha conosciuto la sua prossima avversaria: il. Di conseguenza si infittisce l’agenda dei nerazzurri, che ad aprile saranno assaliti da un tour de force impressionante.della gara di andata a Lisbona, i nerazzurri giocheranno a Salerno sul campo della. Il match è previsto per sabato 8 aprile. Il club meneghino però è intenzionato a far anticipare la partita. Si vala richiesta anticipo a ...

