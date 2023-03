Inter, la difesa è un mistero: fragile in campionato, quasi da Triplete in Europa (Di venerdì 17 marzo 2023) Le immagini dell'eroica resistenza del Do Dragao sono lì, impresse nella mente dei tifosi dell'Inter con la profonda paura di un infinito istante a lasciare poi spazio all'euforico sollievo della ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 marzo 2023) Le immagini dell'eroica resistenza del Do Dragao sono lì, impresse nella mente dei tifosi dell'con la profonda paura di un infinito istante a lasciare poi spazio all'euforico sollievo della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Solo Cremonese e Salernitana (entrambe 26) hanno subito più gol dell’Inter (24) in trasferta In casa l'Inter ha l… - sportli26181512 : Inter, la difesa è un mistero: fragile in campionato, quasi da Triplete in Europa: Inter, la difesa è un mistero: f… - Gazzetta_it : Inter, la difesa è un mistero: fragile in campionato, da Triplete in Europa - infoitsport : Jacobelli: «Difesa Inter ultracentenaria? Contributo di esperienza» - infoitinterno : Rivoluzione in difesa per l’Inter, nuovo difensore dall’Austria? -