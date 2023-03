Inter-Juventus | oggi valutazioni per Allegri | tre da verificare – TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 marzo 2023)lariprenderà gli allenamenti dopo la vittoria di ieri a Friburgo (vedi articolo), nell’antivigilia del derby d’Italia con l’deve valutare tre giocatori: Tuttosport segnala le condizioni. DI RIENTRO – L’avvicinamento ain casa bianconera comincia. Massimilianoalla ripresa degli allenamenti inizierà a valutare i giocatori acciaccati, per capire chi potrà esserci. Federico Chiesa sarà di sicuro a disposizione, dopo il subentro di ieri con gol a Friburgo. Idem Angel Di Maria, rimasto in panchina per precauzione nella sfida di Europa League. Il dubbio principale è su Arkadiusz Milik, fuori da fine gennaio per una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Tuttosport dà ...