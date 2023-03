Inter-Juventus, dubbio Skriniar. Il probabile tandem in avanti! ? Sky (Di venerdì 17 marzo 2023) Antivigilia di Inter-Juventus, il derby d’Italia. Skriniar non è ancora al 100% e potrebbe saltare la partita. Pronto in caso Darmian. Mentre in avanti è solito ballottaggio POSSIBILI MOSSE ? Dopo la sbornia da Champions League, ora testa nuovamente al campionato. Domenica sera c’è Inter-Juventus, gara di vitale importanza per la corsa ai primi quattro posti. Inzaghi ha qualche dubbio di formazione da risolvere. A partire dalle condizioni non eccellenti di Milan Skriniar. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport 24, lo slovacco non è al 100%. Pronto Darmian a fare da braccetto di destra con de Vrij e Acerbi a sinistra (Bastoni fuori per infortunio). In avanti, solito ballottaggio Dzeko-Lukaku con il belga leggermente favorito. A centrocampo, Brozovic verso la ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) Antivigilia di, il derby d’Italia.non è ancora al 100% e potrebbe saltare la partita. Pronto in caso Darmian. Mentre in avanti è solito ballottaggio POSSIBILI MOSSE ? Dopo la sbornia da Champions League, ora testa nuovamente al campionato. Domenica sera c’è, gara di vitale importanza per la corsa ai primi quattro posti. Inzaghi ha qualchedi formazione da risolvere. A partire dalle condizioni non eccellenti di Milan. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport 24, lo slovacco non è al 100%. Pronto Darmian a fare da braccetto di destra con de Vrij e Acerbi a sinistra (Bastoni fuori per infortunio). In avanti, solito ballottaggio Dzeko-Lukaku con il belga leggermente favorito. A centrocampo, Brozovic verso la ...

