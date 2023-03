(Di venerdì 17 marzo 2023) Altro big match a San Siro nelladel derby romano ee Juve si sfidano non soltanto per la classifica ma anche per avere risposte da una stagione che finora è statamittente per entrambe. I nerazzurri sono alle prese con un rendimento deficitario in trasferta, vedi le due sconfitte consecutive contro Bologna InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : ? Napoli ? Milan ? Inter ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio. Ai quarti di finale delle coppe europee p… - FcInterNewsit : ?? RISCALDIAMOCI per Inter-Juventus ??? - ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - infobetting : Inter-Juventus (domenica 19 marzo 2023 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - romanomatteo4 : RT @CB_Ignoranza: ? Napoli ? Milan ? Inter ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio. Ai quarti di finale delle coppe europee passano… -

Successe nel 2003, 2005 e 2006 , quando c'erano Milan,(ora in Europa League) a lottare per l'accesso alle semifinali. Nella prima occasione arrivaranno addirittura tutte e tre al ...Maldini si candida dopo la rete contro l'. Stesso discorso per Kovalenko ma i due paiono ... domenica ore 12:30 Sampdoria, cambio forzato per Stankovic La parziale rimonta contro laha ...Dopo il Porto l'deve fare i conti con i problemi in difesa in vista della sfida contro laDopo il Porto l'deve fare i conti con i problemi in difesa in vista della sfida contro la. La partita contro i bianconeri è quella che può indirizzare il finale di stagione in .

Da oggi, venerdì 17 marzo, la Serie A torna dopo le Coppe Europee con una giornata piena di derby con Lazio - Roma e Inter - Juve in programma. Dopo il grande successo delle italiane nelle ...Intervistato da "JTV", Federico Gatti, difensore centrale della Juventus, si sofferma a commentare il successo ... Ora dobbiamo pensare all'Inter. Il secondo tempo Ci siamo abbassati un po', ma alla ...