Inter, Inzaghi: «Contro il Benfica saranno due gare bellissime con una grande atmosfera e una giusta tensione» (Di venerdì 17 marzo 2023) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League Contro il Benfica Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. PAROLE – «L’Inter è tornata a giocare un quarto di finale di Champions League e di questo siamo molto orgogliosi perché un club come il nostro merita di giocare questo tipo di partite. Contro il Benfica saranno due gare bellissime con una grande atmosfera e una giusta tensione degna dell’importanza di questa competizione. Il Benfica è una una squadra forte e di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions LeagueilSimone, allenatore dell’, ha parlato dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. PAROLE – «L’è tornata a giocare un quarto di finale di Champions League e di questo siamo molto orgogliosi perché un club come il nostro merita di giocare questo tipo di partite.ilduecon unae unadegna dell’importanza di questa competizione. Ilè una una squadra forte e di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - marifcinter : #Inzaghi: “L'Inter è tornata a giocare un quarto di finale di Champions League e di questo siamo molto orgogliosi p… - Inter : Le parole di Mister Inzaghi dopo i sorteggi di #UCL ?? #UCLdraw #ForzaInter - tuttointer24 : Calciomercato Inter, caccia al post Skriniar: occhi in casa Salisburgo ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - tuttointer24 : Inter-Juventus, una sfida che scotta: i precedenti tra Inzaghi e Allegri ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -