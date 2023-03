Inter, Inzaghi: “Benfica squadra forte, saranno due sfide emozionanti e complicate” (Di venerdì 17 marzo 2023) Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha commentato ai canali ufficiali del club il sorteggio dei quarti di finale di Champions League 2022/2023, con i nerazzurri che hanno pescato il Benfica: “Affronteremo una squadra forte e di grande tradizione. Ha vinto il girone giocando bene, ma noi non siamo stati da meno e proveremo a regalare un sogno ai nostri tifosi. saranno due sfide emozionanti e complicate, ma faremo del nostro meglio per non lasciare nulla al caso“. Inzaghi ha poi proseguito: “Un club come il nostro merita di giocare certe partite, perciò è motivo d’orgoglio essere ai quarti di Champions. Mi aspetto un doppio confronto bellissimo, con una grande atmosfera e la tensione degna del prestigio della ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Il tecnico dell’, Simone, ha commentato ai canali ufficiali del club il sorteggio dei quarti di finale di Champions League 2022/2023, con i nerazzurri che hanno pescato il: “Affronteremo unae di grande tradizione. Ha vinto il girone giocando bene, ma noi non siamo stati da meno e proveremo a regalare un sogno ai nostri tifosi.due, ma faremo del nostro meglio per non lasciare nulla al caso“.ha poi proseguito: “Un club come il nostro merita di giocare certe partite, perciò è motivo d’orgoglio essere ai quarti di Champions. Mi aspetto un doppio confronto bellissimo, con una grande atmosfera e la tensione degna del prestigio della ...

