Inter, gravi problemi in difesa prima della Juventus. Assenze (Di venerdì 17 marzo 2023) L’Inter avrà una grana da risolvere nei prossimi giorni. La difesa chiede assoluto aiuto, mancherà Alessandro Bastoni e Milan Skriniar non è certo di poter esserci, almeno dal primo minuto. Quali sono le soluzioni? SOLUZIONE – Tanti problemi in difesa per l’Inter. Simone Inzaghi dovrà sopperire alle Assenze importanti della sua retroguardia. In primo piano è finito l’ultimo infortunio di Alessandro Bastoni, certo di rientrare dopo la sosta nazionali (vedi articolo). Anche Milan Skriniar rimane in dubbio, nonostante sia entrato nei minuti finali della partita contro il Porto. Il suo ingresso è stato disastroso, ma domenica contro la Juventus potrebbe sopperire ai problemi di numeri per l’Inter. Nel caso ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) L’avrà una grana da risolvere nei prossimi giorni. Lachiede assoluto aiuto, mancherà Alessandro Bastoni e Milan Skriniar non è certo di poter esserci, almeno dal primo minuto. Quali sono le soluzioni? SOLUZIONE – Tantiinper l’. Simone Inzaghi dovrà sopperire alleimportantisua retroguardia. In primo piano è finito l’ultimo infortunio di Alessandro Bastoni, certo di rientrare dopo la sosta nazionali (vedi articolo). Anche Milan Skriniar rimane in dubbio, nonostante sia entrato nei minuti finalipartita contro il Porto. Il suo ingresso è stato disastroso, ma domenica contro lapotrebbe sopperire aidi numeri per l’. Nel caso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, gravi problemi in difesa prima della Juventus. Assenze - - antoneri1974 : @MarcelloChirico Perchè nel 2006 l'Inter non è stata affatto punita, mentre per il Milan è finita a tarallucci e vi… - Roby561006681 : @FabioGibaldo @raff192607 @DiegoDeLucaTwit Non difendo gli imbecilli che fanno quello descritto da te , ovvio, ma… - MStrigaro11 : Da Conte ad Inzaghi, da Hakimi a Dumfries, da Perisic a Darmian, da De Vrij ad Acerbi, da Sanchez a Correa, la nost… - 22jctraveler : @M1_Magnum Casi diversi, quello di Roma e' lo stesso dello scontro Mancini Kean. Quello di Rabiot non c'e' un immag… -