Inter, Dalmat: «Buon sorteggio, poi in semifinale…»

Le parole di Stéphane Dalmat, ex calciatore dell'Inter, sulle ambizioni della squadra nerazzurra in Champions League

Stéphane Dalmat, tramite un video pubblicato sui propri social, si è espresso sul sorteggio dell'Inter in Champions League.

PAROLE – «Buon sorteggio per l'Inter. Il Benfica è una squadra più tecnica e con più qualità rispetto al Porto che era una squadra più fisica. L'andata in Portogallo sarà una partita difficile, ma è importante non prendere gol. Sono sicuro che a San Siro, con i tifosi, ci sarà un ambiente straordinario e ce la possiamo fare. Spero per l'Inter che possa arrivare in semifinale e chissà, magari incontrare il Milan e fare il remake del derby del 2003. Ricordo sempre quella delusione, a pochi passi ...

