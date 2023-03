Inter-Benfica | tempo di scaramanzia! Dov’è meglio giocare l’andata?

(Di venerdì 17 marzo 2023) L’affronterà ilai quarti di finale di Champions League 2022/23. La gara di andata si giocherà a Lisbona l’11 aprile, quella di ritorno a Milano il 19 aprile (qui le informazioni sui biglietti). Analizzando i precedenti dei nerazzurri a questo punto della competizione, emerge un trend chiaro. PRIMA IN CASA – La prima sfida trasi giocherà a Lisbona, all’Estádio da Luz, il prossimo 11 aprile. Niente andata in casa per i nerazzurri (qui il motivo). Che finora, nella loro storia ai quarti di Champions League, avevano un trend positivo quando partivano tra le mura amiche. Ben 8 i quarti di finale di andata, tra Coppa dei Campioni e Champions League, giocati dall’allo stadio San Siro. Con 6 passaggi del turno complessivi. Un filotto di quattro tra le edizioni 1965/66 ...

L'allenatore nerazzurro: 'Facciamoci trovare pronti per regalare un altro sogno ai nostri ...Leggi anche Champions League, ai quarti sarà derby Milan - Napoli e: le italiane vedono la finale L'autogol di Piantedosi, vieta lo stadio per ordine pubblico ma i tifosi dell'...... Martedì 18 Aprile ore 21: Chelsea - Real Madrid su Sky, Now e Mediaset Infinity+ Martedì 18 Aprile ore 21: Napoli - Milan su Sky, Now e Canale 5 Mercoledì 19 Aprile ore 21:su Amazon ...

Derby tutto italiano, invece, per Milan e Napoli, pronte a regalare un grande spettacolo. La vincente tra rossoneri e azzurri, sfiderà la vincente di Inter-Benfica. La speranza, ovviamente, è quella ...Milano 27 maggio 1965, l’Inter di Herrera - campione d’Europa in carica - affronta il Benfica delle meraviglie, che ha centrato la quarta finale in cinque anni. Ha diluviato tutto il giorno, il campo ...