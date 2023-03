Inter-Benfica | dalle urne un potenziale vantaggio da sfruttare

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 marzo 2023)è uno dei quarti di finale della Champions League, che vedrà le due squadre affrontarsi per proseguire il proprio percorso europeo. Dall’urna di Nyon è arrivato un possibileper i nerazzurri, che potrannoil fattore campo nella gara di ritorno (vedi articolo). POSSIBILE– Giocare la gara di ritorno in Champions League in casa o in trasferta può fare grande differenza. Anche se dallo scorso anno non è più in vigore la regola dei gol fuori casa. L’– grazie al sorteggio di oggi – potrà affrontare ilai quarti di finale della competizione giocando il ritorno proprio a San Siro. Chiaramente ilè soltanto, dal momento che proprio la gara di andata dirà già molto ...