Inter-Benfica | che precedenti! Dalla seconda Coppa dei Campioni alla follia del 2004

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 marzo 2023) L’affronterà ilnei quarti di finale della Champions League 2022/23 (qui le date definitive). I precedenti coi portoghesi sorridono ai nerazzurri. POCHI MA BUONI –torneranno a sfidarsi in campo europeo, a distanza di 19 anni. I prossimi quarti di finale non sono infatti il primo incrocio tra i nerazzurri e le Aquile. Per la precisione, sarà il terzo. Come dicevamo, a distanza di quasi vent’anni dal precedente. E di quasi cinquanta dal primo in assoluto. Nonché il più felice, fin qui, per i nerazzurri. INDIMENTICABILE – La prima sfida trarisale addirittura al 27 maggio 1965. Quando i nerazzurri accolsero i portoghesi a San Siro per la finale didei. Laconsecutiva, ...