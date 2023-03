Inter, alla scoperta del Benfica: dominante in casa e in Europa (Di venerdì 17 marzo 2023) Dall’urna di Nyon, durante il sorteggio dei quarti di finale di Champions League andato in scena alle 12 di oggi, l’Inter ha trovato il Benfica. Una squadra tosta, come dimostrano anche i numeri raccolti dai lusitani in questa stagione. DOMINANTI – La prima cosa da sottolineare per l’Inter è: occhio a non sottovalutare il Benfica. Un avversario da rispettare, nonostante possa essere facile essere tratti in inganno dal livello del calcio portoghese. Lo abbiamo già visto col Porto agli ottavi di finale, un doppio confronto arduo risoltosi con un 1-0 nel giro di 180 minuti di gioco. L’Inter troverà un avversario ostico, che in questa Champions League si è rivelato dominante. Il Benfica, infatti, non ha ancora perso una partita in Europa, arrivando anche ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) Dall’urna di Nyon, durante il sorteggio dei quarti di finale di Champions League andato in scena alle 12 di oggi, l’ha trovato il. Una squadra tosta, come dimostrano anche i numeri raccolti dai lusitani in questa stagione. DOMINANTI – La prima cosa da sottolineare per l’è: occhio a non sottovalutare il. Un avversario da rispettare, nonostante possa essere facile essere tratti in inganno dal livello del calcio portoghese. Lo abbiamo già visto col Porto agli ottavi di finale, un doppio confronto arduo risoltosi con un 1-0 nel giro di 180 minuti di gioco. L’troverà un avversario ostico, che in questa Champions League si è rivelato. Il, infatti, non ha ancora perso una partita in, arrivando anche ...

