"Insulti e minacce di morte": orrore contro Aurora Ramazzotti, vita stravolta (Di venerdì 17 marzo 2023) Aurora Ramazzotti ha confessato di essere stata costretta a lasciare l'università per la sua incolumità. "Ho abbandonato per tante ragioni. La principale è che ho ricevuto una minaccia di morte e ho dovuto iniziare a girare con la guardia del corpo e a cambiare il mio stile di vita. Non è stato un periodo facile", ha raccontato la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker in una intervista a Vanity Fair: "Ero andata a vivere da sola a 19 anni con i soldi che avevo messo via, perché già lavoravo. Tutti i miei amici andavano all'università, però, e ho voluto iscrivermi a Sociologia con indirizzo in Spettacolo. Anche se ho avuto un'infanzia bellissima, non avevo una situazione familiare standard, poi mia madre si è risposata, mio padre si è risposato, bambini piccoli in casa, insomma: avevo bisogno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023)ha confessato di essere stata costretta a lasciare l'università per la sua incolumità. "Ho abbandonato per tante ragioni. La principale è che ho ricevuto una minaccia die ho dovuto iniziare a girare con la guardia del corpo e a cambiare il mio stile di. Non è stato un periodo facile", ha raccontato la figlia di Erose Michelle Hunziker in una intervista a Vanity Fair: "Ero andata a vivere da sola a 19 anni con i soldi che avevo messo via, perché già lavoravo. Tutti i miei amici andavano all'università, però, e ho voluto iscrivermi a Sociologia con indirizzo in Spettacolo. Anche se ho avuto un'infanzia bellissima, non avevo una situazione familiare standard, poi mia madre si è risposata, mio padre si è risposato, bambini piccoli in casa, insomma: avevo bisogno di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giohshow : RT @fratotolo2: In occasione della #GiornataControlaviolenzaSulleDonne, ho deciso di partecipare pure io alla campagna online organizzata… - rosamyhome : RT @gicarestik2: ECCO CHI È LA VOSTRA REINA , UNA PERSONA OLTRE CHE RAZZISTA ANCHE TRANSFOBICA ! AMOR MOREIRA IN QUESTO VIDEO ACCUSA ORIANA… - PaolaTabarrini : RT @gicarestik2: ECCO CHI È LA VOSTRA REINA , UNA PERSONA OLTRE CHE RAZZISTA ANCHE TRANSFOBICA ! AMOR MOREIRA IN QUESTO VIDEO ACCUSA ORIANA… - larabettini1974 : RT @gicarestik2: ECCO CHI È LA VOSTRA REINA , UNA PERSONA OLTRE CHE RAZZISTA ANCHE TRANSFOBICA ! AMOR MOREIRA IN QUESTO VIDEO ACCUSA ORIANA… - GCTokyo1987 : RT @gicarestik2: ECCO CHI È LA VOSTRA REINA , UNA PERSONA OLTRE CHE RAZZISTA ANCHE TRANSFOBICA ! AMOR MOREIRA IN QUESTO VIDEO ACCUSA ORIANA… -