Instagram e Facebook senza musica, utenti sconcertati: "Scateniamo il panico". Cosa cambia adesso, dopo l'accordo saltato tra Meta e Siae? Tra Siae e Meta salta l'accordo e si rimane sostanzialmente senza musica. Cosa accade adesso? Procediamo con ordine. Già ne avevamo parlato ieri, 16 marzo, quando il presidente onorario della Società Italiana Autori Editori Mogol aveva dichiarato a noi di FQMagazine: "Questa è una battaglia giusta. Quella che facciamo noi dico, ed è una battaglia che riguarda anche voi giornalisti, se pubblicano gli articoli e non vi danno i soldi? Con i diritti accade lo stesso. Io l'ho portata avanti questa battaglia sacra. Il Copyright è stato approvato al Senato e alla Camera ed è fermo ai decreti attuativi da otto mesi. È tutto fermo non riusciamo a capire il perché. Non sarà comunque una battaglia che perderemo". Una battaglia, dunque, con l'intesa economica per rinnovare ...

