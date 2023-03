Instagram e Facebook cominciano a cancellare la musica di Siae dai social network (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo il mancato accordo, Meta dà l'avvio all'operazione pulizia: via i brani tutelati dalla Siae da video, reels e storie. Ma la speranza di tutti è che alla fine la situazione si risolva pacificamente, come accade oggi in altri 150 Paesi Leggi su repubblica (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo il mancato accordo, Meta dà l'avvio all'operazione pulizia: via i brani tutelati dallada video, reels e storie. Ma la speranza di tutti è che alla fine la situazione si risolva pacificamente, come accade oggi in altri 150 Paesi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Meta e Siae non raggiungono un accordo: la musica italiana verrà tolta dalle library di Facebook e Instagram. Ecc… - Tg3web : Su Instagram e Facebook non potranno più essere utilizzati brani musicali di autori italiani, e quelli già pubblica… - LaVeritaWeb : Instagram e Facebook hanno avviato la rimozione delle canzoni italiane dopo il «no» al rinnovo dell’accordo sul dir… - chiarapellegri9 : RT @tombino91912911: @muenzenberg Notizia fresca: Meta non vuole pagare il giusto a SIAE per i diritti di riproduzione dei brani italiani s… - Sabri7012 : Prima i licenziamenti Poi non paga la SIAE A quando la vendita di Instagram /Facebook /whatsapp? #zuckerberg -