Infrastrutture Roma: il nuovo collettore fognario a Roma Nord, 55 milioni per oltre 80mila abitanti (Di venerdì 17 marzo 2023) Con un investimento di oltre 55 milioni di euro, Roma Capitale porterà a compimento il collettore fognario della Crescenza nel Municipio XV, dal depuratore Roma Nord fino a Isola Farnese. I lavori, costituiti da più lotti, sono eseguiti dal Dipartimento Csimu del Campidoglio e da Acea, e si concluderanno entro l'estate per servire oltre 80mila abitanti in un territorio che da oltre 20 anni attende il fondamentale collegamento alla rete fognaria. L'importante infrastruttura permetterà il risanamento igienico sanitario del territorio di Roma Nord non ancora dotato di rete fognaria e permetterà l'eliminazione degli ...

