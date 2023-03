Inflazione, raggiunto il picco nella corsa dei prezzi? A febbraio lieve calo in tutta l’Ue: in Italia è al 9,8% (Di venerdì 17 marzo 2023) L’Eurostat conferma che a febbraio l’Inflazione si è attestata all’8,5% nell’Eurozona, in lieve calo rispetto all’8,6% di gennaio, così come già anticipato nella stima flash a inizio mese. Nell’Ue a 27 l’Inflazione si è attestata a un livello superiore, al 9,9%, ma anche qui in lieve calo rispetto al 10% di gennaio. L’Italia è dunque in linea con la media Ue, dal momento che il tasso d’Inflazione si è attestato nel Paese al 9,8%. I prezzi corrono meno in Lussemburgo (4,8%), Belgio (5,4%) e Spagna (6%); molto forte, viceversa, in Ungheria (25,8%), Lettonia (20,1%) e Repubblica Ceca (18,4%). su Open Leggi anche: La Bce alza i tassi di interesse di 50 punti base, Lagarde: «Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) L’Eurostat conferma che al’si è attestata all’8,5% nell’Eurozona, inrispetto all’8,6% di gennaio, così come già anticipatostima flash a inizio mese. Nela 27 l’si è attestata a un livello superiore, al 9,9%, ma anche qui inrispetto al 10% di gennaio. L’è dunque in linea con la media Ue, dal momento che il tasso d’si è attestato nel Paese al 9,8%. Icorrono meno in Lussemburgo (4,8%), Belgio (5,4%) e Spagna (6%); molto forte, viceversa, in Ungheria (25,8%), Lettonia (20,1%) e Repubblica Ceca (18,4%). su Open Leggi anche: La Bce alza i tassi di interesse di 50 punti base, Lagarde: «Il ...

