Industrie Celtex | molto più di semplice carta

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – La società ha saputo imporsi sul mercato dellaper uso igienico, portando innovazione e sostenibilità in tutta Europa Altopascio (Lu), 17 marzo 2023. In seno ai molti distretti di produzione industriale italiani ci sono aziende che più di altre rappresentano l’identità di un territorio, l’anima di una tra dizione pluridecennale, un’idea innovativa che ha cambiato la vita di interi settori travalicando i confini nazionali. E’ questo il caso di, una multinazionale nata nel 1985 dall’unione di tre grandi nomi nel mondo dellae del tessuto non tessuto per uso igienico, domestico e professionale. Grazie a una visione imprenditoriale votata all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità, l’azienda di Altopascio, in provincia di Lucca, ha saputo imporsi sul mercato ...