Indian Wells | Sinner vola alle semifinali | è ancora match con Alcaraz

(Di venerdì 17 marzo 2023) Janniksi è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in 2 ore e 17 minuti, sullo statunitense Taylor Fritz nei quarti di finale del torneo Atp die si è qualificato per leaffronterà sabato il 19enne spagnolo e n.2 al mondo Carlosche ha superato 6-4, 6-4 il 22enne canadese Felix Auger-Aliassime. Nell’altra semifinale sul cemento dell’Tennis Garden si sfideranno il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Frances Tiafoe. Matteo Berrettini torna invece a vincere nel SuperChnger Atp di Phoenix. Il tennista romano si è imposto nel derby con il lucky loser brianzolo Mattia Bellucci (n.150 Atp) che ha sostituito il bielorusso Ilya Ivashka, n.85 del ranking, con un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Un grande Jannik #Sinner porta l'Italia per la prima volta alle semifinali di Indian Wells! E vince con Taylor Frit… - FiorinoLuca : GLI OCCHI DELLA TIGRE! ?? Jannik #Sinner raggiunge ad Indian Wells la seconda semifinale in un Masters 1000 della… - Agenzia_Ansa : Sinner conquista la semifinale del torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California #ANSA - tambu1991 : La semifinale a Indian Wells è un ottimo risultato per Sinner, ma il vero segnale positivo é l’aumento delle prime che mette in campo. - solounastella : RT @gippu1: Un grande Jannik #Sinner porta l'Italia per la prima volta alle semifinali di Indian Wells! E vince con Taylor Fritz la stessa… -

Una vittoria per tornare in finale in un Masters 1000. Una vittoria per tornare Top 10. È il doppio obiettivo di Jannik Sinner in vista della semifinale dicontro Carlos Alcaraz. L'altoatesino ha già ottenuto un traguardo storico. Da lunedì, comunque vada a finire il suo torneo, sarà per la prima volta in classifica davanti a Rafa Nadal che ...Giocando probabilmente la miglior partita della sua ancora giovane carriera, Jannik Sinner ha ottenuto il passaporto per le semifinali del torneo Masters 1000 diWell s. L'ostico avversario, il numero 5 del mondo Taylor Fritz , è stato abbattuto con il punteggio di 6 - 4, 4 - 6, 6 - 4. Dopo una battaglia durata due ore e 19 minuti di gioco. Ora, in ...Senza più fermarsi nemmeno ad, celebrando la conquista della semifinale, raggiunta con il 18° successo consecutivo battendo Fokina 6 - 3 7 - 5. Certo, in mezza c'è stata una guerra che ...

Sinner, nervi d'acciaio! Supera Fritz 2-1 ed è in semifinale a Indian Wells La Gazzetta dello Sport

Sinner ha vinto ancora ed è in semifinale a Indian Wells, il primo torneo 1000 della stagione. Un successo bello, pesante, contro Fritz, numero 5 della classifica ATP. Una vittoria ottenuta giocando ...Il giovane tennista italiano Jannik Sinner sta dando il meglio in se durante l’attesissimo Indian Wells. Dopo aver battuto 6-4, 4-6 e 6-4 il campione in carica Taylor Fritz, dovrà ora affrontare la ...