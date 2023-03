Indian Wells 2023, Alcaraz: “Non vedo l’ora di affrontare Sinner, le nostre sfide sono divertenti” (Di venerdì 17 marzo 2023) Cresce l’attesa per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2023 tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, in quello che sarà il quinto confronto a livello Atp tra i due. Non sono però solamente i tifosi ad essere impazienti, bensì anche i due diretti interessati. A testimoniarlo è un tweet dello spagnolo, che ha scritto: “Non vedo l’ora di giocare contro Jannik domani. A prescindere da chi abbia vinto, credo che i nostri precedenti match siano stati molto divertenti per i tifosi, ma anche per noi“. Appuntamento alla serata di sabato 18 marzo: in palio la finale del primo Mille stagionale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Cresce l’attesa per la semifinale del Masters 1000 ditra Carlose Jannik, in quello che sarà il quinto confronto a livello Atp tra i due. Nonperò solamente i tifosi ad essere impazienti, bensì anche i due diretti interessati. A testimoniarlo è un tweet dello spagnolo, che ha scritto: “Nondi giocare contro Jannik domani. A prescindere da chi abbia vinto, credo che i nostri precedenti match siano stati moltoper i tifosi, ma anche per noi“. Appuntamento alla serata di sabato 18 marzo: in palio la finale del primo Mille stagionale. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Un grande Jannik #Sinner porta l'Italia per la prima volta alle semifinali di Indian Wells! E vince con Taylor Frit… - FiorinoLuca : GLI OCCHI DELLA TIGRE! ?? Jannik #Sinner raggiunge ad Indian Wells la seconda semifinale in un Masters 1000 della… - Agenzia_Ansa : Sinner conquista la semifinale del torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California #ANSA - sportface2016 : #BNPParibasOpen | #Alcaraz: “Non vedo l’ora di affrontare #Sinner, le nostre sfide sono divertenti” - EleRivo98 : RT @quindicizero: Le semifinali di Indian Wells includono tutte le attuali campionesse Slam (Swiatek, Sabalenka, Rybakina) e la numero 7 Sa… -