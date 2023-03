Indagine | un ferimento a Mola di Bari all’origine della rissa con il 29enne morto accoltellato a Capurso Ieri sera l' accaduto

'L'archiviazione arriva dopo unacapillare, attenta, e scrupolosa, dove non è stato ... non essendo emerso elementi che fanno ritenere che nella morte di Claudio Zaccaria e neldi F. ......alle vicende oggetto dell'e ai circuiti della criminalità organizzata, ma fratello di Mario, altro destinatario dell'ordinanza in quanto considerato esecutore materiale deldi ...Ilera maturato in seguito ad una lite che i due avevano avuto domenica sera. Sui contenuti dell'i carabinieri mantengono il più stretto riserbo: entrambi i soggetti sono ritenuti ...

Ferito 49enne con un colpo di pistola nel Barese, indagini Agenzia ANSA

Lo scorso 8 febbraio cinque ragazzi sono stati fermati dai carabinieri per il lancio della bicicletta dai Murazzi, sul lungo Po di Torino, che portò al ferimento di Mauro Glorioso. Una ...Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato all’addome e a una mano ieri sera a Napoli Ovest: sarebbe stato ferito durante un tentativo di rapina ...