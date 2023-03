Incoronazione di Re Carlo III. Ecco chi rompe il silenzio su Harry e Meghan: "Non devono andarci" (Di venerdì 17 marzo 2023) Continuano ad andare avanti le polemiche e lo scontro fra i duchi ribelli e il re Carlo: Ecco che si espone difesa di Harry e Meghan Markle Il principe Harry e Meghan Markle hanno ricevuto lo sfratto da Re Carlo III dopo l’uscita di Spare-il minore, la biografia del secondogenito. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, ad aver fatto infuriare il Re Carlo,sono state le dichiarazioni che il principe Harry ha rilasciato sulla sua seconda moglie: Camilla. Stando a quanto ha dichiarato è stata proprio lei ad aver interagito con la stampa, rendendo pubbliche alcune conversazioni tra padre e figlio, portandolo alla decisione di dover lasciare la famiglia reale inglese. Re Carlo, furioso, ha deciso il giorno seguente ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 17 marzo 2023) Continuano ad andare avanti le polemiche e lo scontro fra i duchi ribelli e il reche si espone difesa diMarkle Il principeMarkle hanno ricevuto lo sfratto da ReIII dopo l’uscita di Spare-il minore, la biografia del secondogenito. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, ad aver fatto infuriare il Re,sono state le dichiarazioni che il principeha rilasciato sulla sua seconda moglie: Camilla. Stando a quanto ha dichiarato è stata proprio lei ad aver interagito con la stampa, rendendo pubbliche alcune conversazioni tra padre e figlio, portandolo alla decisione di dover lasciare la famiglia reale inglese. Re, furioso, ha deciso il giorno seguente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ventiinverni : RT @nugellae: Oddiooo Carlo mi vuole all’incoronazione no no chiudi chiudi - _sonoononsonoio : RT @nugellae: Oddiooo Carlo mi vuole all’incoronazione no no chiudi chiudi - T0TALPOSER : RT @nugellae: Oddiooo Carlo mi vuole all’incoronazione no no chiudi chiudi - artgiusy : RT @nugellae: Oddiooo Carlo mi vuole all’incoronazione no no chiudi chiudi - larrysfeelingss : RT @nugellae: Oddiooo Carlo mi vuole all’incoronazione no no chiudi chiudi -