Incidente mortale sull'A14: la vittima è Nora Fiecconi, di Bergamo (Di venerdì 17 marzo 2023) È Nora Fiecconi, 84 anni, moglie dello storico notaio bergamasco Alessandro Fiecconi, la vittima del tragico Incidente che si è verificato giovedì (16 marzo) nel tratto riccionese dell'A14, poco prima dell'ingresso del tunnel di Scacciano, in direzione Pesaro. Nello schianto, a seguito di una carambola, sono rimasti coinvolti sei mezzi e ferite altrettante persone. Nora Fiecconi è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è morta nel pomeriggio. Il marito, Alessandro Fiecconi, era mancato qualche anno fa. Lascia nel dolore due figli: Federico e Francesca. Il primo titolare di un'importante agenzia di comunicazione, la seconda avvocato.

