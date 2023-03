Incidente mortale sul GRA: “Alessia Sbal è stata uccisa”, arrestato il camionista (Di venerdì 17 marzo 2023) Cambia la posizione del camionista ritenuto coinvolto nell’Incidente del 4 dicembre scorso sul Grande Raccordo Anulare a Roma, nel quale è morta la 43enne Alessia Sbal. F.F., al quale in un primo momento veniva esclusivamente contestata l’omissione di soccorso, ora è indagato per omicidio stradale. Sono state le attività investigative a modificare le accuse nei confronti dell’autotrasportatore che, ora si trova ristretto ai domiciliari. Le indagini peritali avrebbero accertato la reale sequenza dei fatti Secondo le indagini peritali, sembrerebbe, infatti che il camionista abbia fatto una manovra azzardata per reimmettersi sulla carreggiata e abbia colpito Alessia che si trovava ancora fuori dalla sua Panda e, in seguito, sempre secondo le risultanze investigative, per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) Cambia la posizione delritenuto coinvolto nell’del 4 dicembre scorso sul Grande Raccordo Anulare a Roma, nel quale è morta la 43enne. F.F., al quale in un primo momento veniva esclusivamente contel’omissione di soccorso, ora è indagato per omicidio stradale. Sono state le attività investigative a modificare le accuse nei confronti dell’autotrasportatore che, ora si trova ristretto ai domiciliari. Le indagini peritali avrebbero accertato la reale sequenza dei fatti Secondo le indagini peritali, sembrerebbe, infatti che ilabbia fatto una manovra azzardata per reimmettersi sulla carreggiata e abbia colpitoche si trovava ancora fuori dalla sua Panda e, in seguito, sempre secondo le risultanze investigative, per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Incidente mortale sul GRA: “Alessia Sbal è stata uccisa”, arrestato il camionista - latinanato : @silupescu A forza di raccontare palle non sanno più qual è la verità, se le raccontano tra loro per paura e invidi… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Incidente mortale sulle Piccole Dolomiti: la vittima è un vigile - Fufurbizio : Un incidente mortale ora che prendo l’autostrada o un ictus entro le 12, a lei la scelta @dio - radio3mondo : Ieri i voli da e per la Grecia sono stati sospesi e le navi sono rimaste attraccate nei porti, e i lavoratori in sc… -