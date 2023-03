Inchiesta Prisma | la Procura di Genova indaga sui conti della Sampdoria

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 marzo 2023) Isolo finiti nel mirinodi, chesulle operazionisquadra blucerchiata degli ultimi anni all’interno dell’. Dopo aver ricevuto da Torino gli atti, iltore aggiunto Francesco Pinto ha infatti dato la delega di indagine al nucleo di polizia economico tributariaguardia di finanza. In particolare, sono tre le cessioni del club blucerchiato sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti, ovvero quelle di Audero, Peeters e Mulé. Il portiere fu acquistato il 29 gennaio 2019 per 20 milioni di euro, Peeters il giorno seguente per 4 milioni di euro, mentre Mulé (che peraltro non ha fatto neanche una presenza ...