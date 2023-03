Inchiesta Covid | la deposizione di Sileri mi dà i brividi | ho una domanda per l’ex viceministro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri ho visitato una signora agli occhi. Ma la sua malattia era altrove. E’ una malattia che non ha confini, una malattia senza una diagnosi certa e con terapie spesso inadeguate. Sua figlia, ora sedicenne, da tre anni si è ammalata di anoressia. La signora è venuta a farsi visitare perché aveva tempo: la figlia infatti è ricoverata in ospedale per essere alimentata con un sondino. Rifiuta di alimentarsi spontaneamente e quando riesce si libera immediatamente di quello che a fatica era riuscita a masticare. Piangendo mi ha detto che aveva paura che morisse. Sono mesi che è in ospedale. Ovviamente questa storia ha basi lontane, ma il periodo delsicuramente non ha aiutato questa giovane fanciulla a cui vanno tutto il mio sostegno e vicinanza, nella speranza che possa aprirsi una luce. In questi giorni appositamente non avevo ancora scritto nulla ...