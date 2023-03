Incendio lungo il Villoresi a Limbiate, sterpaglie a fuoco, pompieri in azione (Di venerdì 17 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Incendio sterpaglie lungo il canale Villoresi, Vigili del fuoco in azione a Limbiate. Un Incendio di sterpaglie e piccoli arbusti lungo le sponde del canale Villoresi ha reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco questo pomeriggio a Limbiate in via Marconi. L’allarme è scattato poco dopo le 14,30, quando alcuni passanti hanno notato fumo grigio ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 17 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline coloril canale, Vigili delin. Undie piccoli arbustile sponde del canaleha reso necessario l’intervento dei Vigili delquesto pomeriggio ain via Marconi. L’allarme è scattato poco dopo le 14,30, quando alcuni passanti hanno notato fumo grigio ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Noemi51197776 : RT @Noemi51197776: @teamsoleilsorge Dodina 1quando la bocca sparla il culo brucia tantissimo . Ormai ha un incendio . A lei piacess avere u… - Noemi51197776 : @teamsoleilsorge Dodina 1quando la bocca sparla il culo brucia tantissimo . Ormai ha un incendio . A lei piacess av… - AwateAdal : RT @EritreaLive: #Eritrea 1 Settembre 1961, la scintilla di un lungo incendio, Indipendenza 1991 - a_saba78 : RT @a_saba78: #freespeach ?? Da casa un uomo uscì e per un lungo viaggio, e per un lungo viaggio si incamminò così… E poi un giorno all’al… - AsiyaMiya : RT @a_saba78: #freespeach ?? Da casa un uomo uscì e per un lungo viaggio, e per un lungo viaggio si incamminò così… E poi un giorno all’al… -