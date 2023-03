In pensione a 61 anni, novità nel 2024: ecco chi potrà andarci (Di venerdì 17 marzo 2023) Ottime novità sul fronte pensione: il prossimo anno qualcuno potrà ritirarsi dal lavoro ad appena 61 anni. Il Governo Meloni sta lavorando ad una importante riforma delle pensioni. L’obiettivo è quello di superare la legge Fornero entro la fine di questa legislatura. Già dal prossimo anno potrebbero esserci ottime novità e alcuni lavoratori potrebbero andare in pensione già a 61 anni. Dal 2024 alcuni potranno andare in pensione a 61 anni/ Ilovetrading.itAttualmente l’età per andare in pensione in Italia è 67 anni. Non pochi per chi sogna di godersi i meritati frutti del lavoro e dedicare più tempo alla famiglia. Quota 100 consentiva di ritirarsi dal lavoro a 62 anni se ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 17 marzo 2023) Ottimesul fronte: il prossimo anno qualcunoritirarsi dal lavoro ad appena 61. Il Governo Meloni sta lavorando ad una importante riforma delle pensioni. L’obiettivo è quello di superare la legge Fornero entro la fine di questa legislatura. Già dal prossimo anno potrebbero esserci ottimee alcuni lavoratori potrebbero andare ingià a 61. Dalalcuni potranno andare ina 61/ Ilovetrading.itAttualmente l’età per andare inin Italia è 67. Non pochi per chi sogna di godersi i meritati frutti del lavoro e dedicare più tempo alla famiglia. Quota 100 consentiva di ritirarsi dal lavoro a 62se ...

