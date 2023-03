In Italia sale attesa di vita: al top Trento e Bolzano (Di venerdì 17 marzo 2023) L'aspettativa di vita nell'Unione europea è calata per il secondo anno di seguito dopo l'inizio della pandemia tornando indietro di 10 anni. Nel 2021 l'attesa di vita alla nascita è stata di 80,1 anni, dagli 80,4 anni del 2020 e dagli 81,3 del 2019. Nel 2012 era di 80,2 anni. In Italia l'aspettativa di vita è, invece, risalita nel 2021 a 82,7 anni, dagli 82,3 anni attesi nel 2020 (era 83,6 prima del covid, nel 2019) con le province autonome di Trento e Bolzano al vertice (LA QUALITA' DELLA vita IN Italia). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 17 marzo 2023) L'aspettativa dinell'Unione europea è calata per il secondo anno di seguito dopo l'inizio della pandemia tornando indietro di 10 anni. Nel 2021 l'dialla nascita è stata di 80,1 anni, dagli 80,4 anni del 2020 e dagli 81,3 del 2019. Nel 2012 era di 80,2 anni. Inl'aspettativa diè, invece, risalita nel 2021 a 82,7 anni, dagli 82,3 anni attesi nel 2020 (era 83,6 prima del covid, nel 2019) con le province autonome dial vertice (LA QUALITA' DELLAIN).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martaottaviani : Chissà in quante sale in #Italia potremo vedere il documentario su #Navalny - attilio_l : RT @SkyTG24: In Italia sale attesa di vita: al top Trento e Bolzano - SkyTG24 : In Italia sale attesa di vita: al top Trento e Bolzano - CdC_RAEE : #RapportoMarche2022 Raccolta #RAEE della @RegioneMarcheIT a 8.807 ton: -7,4%, flessione superiore a calo???? (-6,2%)… - Caldana_Kris : RT @EdoardoArpaia: RUTH ORKIN. Una nuova scoperta - Nelle Sale Chiablese dei Musei Reali la più vasta antologica mai organizzata in Italia… -