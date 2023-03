Un incendio di natura verosimilmente dolosa ha distrutto sulla spiaggia di Caulonia Marina una barca a vela che l'autunno scorso si era arenata con a bordo una cinquantina di migranti sul tratto di ...Un incendio di natura verosimilmente dolosa ha distrutto sulla spiaggia di Caulonia Marina una barca a vela che l'autunno scorso si era arenata con a bordo una cinquantina di migranti sul tratto di ...

In fiamme veliero utilizzato per sbarco migranti in Calabria - Calabria Agenzia ANSA

(ANSA) - CAULONIA, 17 MAR - Un incendio di natura verosimilmente dolosa ha distrutto sulla spiaggia di Caulonia Marina una barca a vela che l'autunno scorso si era arenata con a bordo una cinquantina ...CAULONIA (RC) – In fiamme una barca a vela che l’autunno scorso si era arenata con a bordo una cinquantina di migranti sul tratto di spiaggia di Caulonia Marina, nella Locride. I carabinieri ...