(Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) - La geologia dell'isola vulcanica brasiliana di Trindade ha affascinato gli scienziati per anni, ma la scoperta didi detriti diin questo remoto rifugio per tartarughe sta scatenando un vero allarme. Lafusa si è intrecciata con ledell'isola, situata a 1.140 km dallo stato sudorientale di Espirito Santo, e secondo i ricercatori è una prova della crescente influenza dell'uomo sui cicli geologici della Terra. Questo tipo diè stata battezzata "plastiglomerati", perché costituita da una miscela di granuli e altri detriti tenuti insieme dalla

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gaebaldi : RT @LiberoReporter: In Brasile scoperte rocce fatte di plastica - vivereitalia : In Brasile scoperte rocce fatte di plastica - LiberoReporter : In Brasile scoperte rocce fatte di plastica -

" Il luogo in cui abbiamo trovato questi campioni è un'area permanentemente preservata in, vicino al luogo in cui le tartarughe verdi depongono le uova ". Stiamo parlando di Trindade Island , ...... spiega a Linkiesta Mohammed Nadir, professore dell'Università federale di Abc ined ... "i portoghesi nutrono ancora un fortissimo immaginario nazionale legato al periodo delle "", che ......City (e Mourinho chiamando personalmente il centravanti) ha deciso di giocare a carte: ... brasiliano classe 1999 che ha appena vinto la medaglia d'oro olimpica a Tokyo con il(gioca ...

In Brasile scoperte rocce fatte di plastica Entilocali-online

(Adnkronos) - La geologia dell'isola vulcanica brasiliana di Trindade ha affascinato gli scienziati per anni, ma la scoperta di rocce fatte di detriti di plastica in questo remoto rifugio per ..."Il luogo in cui abbiamo trovato questi campioni è un'area permanentemente preservata in Brasile, vicino al luogo in cui le tartarughe verdi depongono le uova". Stiamo parlando di Trindade Island, ...