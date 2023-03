Impone alla figlia del suo nuovo compagno una torta di compleanno senza grassi “perché la bimba è sovrappeso”: “Deve dimagrire”. Scoppia la polemica (Di venerdì 17 marzo 2023) Impone alla figlia del suo nuovo compagno una torta senza grassi “perché la bimba è sovrappeso” e su Reddit finisce in polemica. Una signora di 34 anni che sul celebre forum online si firma come Lara ha raccontato la sua vicenda familiare. In pratica la donna si è rifiutata di comprare alla figliastra Gwen di 6 anni una torta, giudicando quel cibo “malsano”. Nei fine settimana che la bimba passa con la nuova compagna del padre, la donna ha cercato di farle mangiare “sano” e di “fare del movimento” per non ingrassare ulteriormente. Infine, avrebbe imposto un “gelato magro” al posto della torta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023)del suounala” e su Reddit finisce in. Una signora di 34 anni che sul celebre forum online si firma come Lara ha raccontato la sua vicenda familiare. In pratica la donna si è rifiutata di comprarestra Gwen di 6 anni una, giudicando quel cibo “malsano”. Nei fine settimana che lapassa con la nuova compagna del padre, la donna ha cercato di farle mangiare “sano” e di “fare del movimento” per non ingrassare ulteriormente. Infine, avrebbe imposto un “gelato magro” al posto delladi ...

