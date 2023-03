IMPACT | Incoronate le nuove Knockouts Tag Team Champions

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 17 marzo 2023) Mentre Taya Valkyrie si stabilisce nella sua nuova casa, la AEW, è pronta a risolvere le questioni in sospeso nelle promozioni con cui ha lavorato in precedenza. La prima della lista èWrestling. Nell’edizione di questa settimana di, Valkyrie e Rosemary sono intervenute per conto delle The Death Dollz per difendere i loroTaghips contro la nuova squadra formata da Taylor Wilde e KiLynn King, nota anche come The Coven. Le Death Dollz sembravano pronte a mantenere il titolo quando Valkyrie ha sferrato una Blue Thunder Bomb alla King, ma alla fine sono state le Coven ad esserecampionesse, dopo aver stordito Valkyrie con un calcio circolare, King ha scaricato una spinning slam su Valkyrie per assicurare la ...