Immigrazione in Italia, mini-storia di come la politica la tratta (da decenni) solo come emergenza. La prima legge? Solo nel 1986 (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo la strage di Cutro si è riaperto un intenso dibattito sulle politiche migratorie del Paese e sulla loro riformabilità. I nodi principali sono sempre gli stessi: dai decreti flussi alle sanatorie, dalle politiche “securitarie” in entrata e in uscita, particolarmente focalizzate su tratte e traffico illegale di persone da una parte e criminalizzazione della clandestinità dall’altra, fino ai vari centri di primo soccorso, accoglienza, identificazione ed espulsione, rimpatri. L’Immigrazione in Italia è trattata soprattutto come problema di ordine pubblico, ma contemporaneamente – come dimostra lo stesso dibattito politico di queste settimane – è un’importantissima risorsa demografica ed economica. Questa contraddizione ha attraversato tutta la storia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo la strage di Cutro si è riaperto un intenso dibattito sulle politiche migratorie del Paese e sulla loro riformabilità. I nodi principali sono sempre gli stessi: dai decreti flussi alle sanatorie, dalle politiche “securitarie” in entrata e in uscita, particolarmente focalizzate su tratte e traffico illegale di persone da una parte e criminalizzazione della clandestinità dall’altra, fino ai vari centri di primo soccorso, accoglienza, identificazione ed espulsione, rimpatri. L’inta soprattuttoproblema di ordine pubblico, ma contemporaneamente –dimostra lo stesso dibattito politico di queste settimane – è un’importantissima risorsa demografica ed economica. Questa contraddizione ha attraversato tutta la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Con questo post mi faccio linciare, lo so. Ma mi interessa poco, è quel che penso. Il problema dell’immigrazione in… - berlusconi : L’immigrazione è un fenomeno epocale ma come tale deve essere governato e non subìto. Umanità e fermezza sono i due… - AngeloCiocca : Ne avevo già parlato nel 2014 e la proposta era semplice: coinvolgere cinque immigrati regolari in uno spot contro… - GFanfera : @rulajebreal Gli avrebbe dovuto chiedere chi gli dà 8mila euro per venire qui in Italia attraversando il mediterran… - MonyOnde : @LaStampa Il problema immigrazione non lo sanno risolvere ne il PD ne FdI..per motivi diversi sia da una parte che… -