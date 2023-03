Imbrattato Palazzo Vecchio a Firenze | anche Nardella pulisce | Sono dei barbari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Attivisti ambientalisti hanno imbrattato di vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio a Firenze e sono stati… - SkyTG24 : Blitz ambientalista, imbrattato Palazzo Vecchio a Firenze: Nardella ferma attivisti. FOTO - chilisummer : RT @Agenzia_Ansa: Attivisti ambientalisti hanno imbrattato di vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio a Firenze e sono stati blocc… - infoitinterno : Blitz ambientalista, imbrattato Palazzo Vecchio a Firenze: Nardella ferma attivisti - infoitinterno : Ultima Generazione, blitz a Palazzo Vecchio: imbrattato l'arengario -

AGI - Alcuni attivisti di ' Ultima Generazione ' hannola facciata diVecchio a Firenze , lanciando vernice arancione contro ilche ospita il Comune. Dopo l'atto di vandalismo sono stati fermati dalla polizia urbana due ...Attivisti ambientalisti, pare due, hannodi vernice arancione la facciata diVecchio a Firenze e sono stati bloccati dal sindaco Dario Nardella che proprio in quel momento stava effettuando un sopralluogo sull'Arengario. L'...Alcuni attivisti di Ultima Generazione hannonella mattinata di venerdì con estintori riempiti di vernice arancione lavabile la facciata diVecchio a Firenze e sono stati bloccati dal sindaco Dario Nardella che proprio in quel ...

Blitz ambientalista, imbrattato Palazzo Vecchio a Firenze: Nardella ferma attivisti. FOTO Sky Tg24

Attimi di tensione in piazza della Signoria a Firenze dove due esponenti di “Ultima generazione” hanno imbrattato con vernice arancione la facciata del palazzo che ospita il Comune. Il sindaco Dario ...“Non sono ambientalisti, sono giovani delinquenti che vanno trattati come tali. Tolleranza zero e spese per la pulizia che gli vanno addebitate con gli interessi. Chissà se dopo questo ennesimo gesto ...