«I’m back»: Trump torna su Facebook per la prima volta dopo l’assalto a Capitol Hill (Di venerdì 17 marzo 2023) «I’m back», sono tornato. Donald Trump torna su Facebook per la prima volta dal gennaio 2021, da quando era stato cacciato dopo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio. E per il suo ritorno l’ex presidente sceglie un breve filmato del suo discorso preso direttamente dalla notte della sua elezione alle presidenziali del 2020. «Scusate se vi ho fatto aspettare. Avevo alcuni affari complicati da sbrigare…». dopo essere stato cacciato da tutte le principali piattaforme, nel 2021 Trump aveva lanciato il proprio social media, Truth, popolare soprattutto negli ambienti della alt-right e degli ultra-conservatori. Il 25 gennaio di quest’anno, Meta ha annunciato la riammissione ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) «I’m», sonoto. Donaldsuper ladal gennaio 2021, da quando era stato cacciatodel 6 gennaio. E per il suo ritorno l’ex presidente sceglie un breve filmato del suo discorso preso direttamente dalla notte della sua elezione alle presidenziali del 2020. «Scusate se vi ho fatto aspettare. Avevo alcuni affari complicati da sbrigare…».essere stato cacciato da tutte le principali piattaforme, nel 2021aveva lanciato il proprio social media, Truth, popolare soprattutto negli ambienti della alt-right e degli ultra-conservatori. Il 25 gennaio di quest’anno, Meta ha annunciato la riammissione ...

