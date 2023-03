Il vincitore di Amici 22 e il podio per gli scommettitori (Di venerdì 17 marzo 2023) Il vincitore di Amici 22? Non ci sono dubbi per gli scommettitori, che hanno le idee chiare anche sul podio. secondo i dati Agipro sarà Angelina Mango, la bravissima figlia del cantante Pino Mango e di Laura Valente, a trionfare nell’edizione 2022/2023 del programma condotto da Maria De Filippi. In effetti, dal momento in cui è entrata nella scuola, non ci sono stati più dubbi. Apprezzata sia dal pubblico che dai docenti di Amici e dagli stessi concorrenti, Angelina ha messo d’accordo davvero tutti grazie a doti canore ed interpretative di gran lunga superiori a tanti degli allievi. Così, è volata dritta al serale, che inizierà sabato 18 marzo su Canale 5. Nessuna sorpresa, dunque, se dovesse essere proprio a lei a vincere Amici 22. Angelina è la favorita dei bookmaker ed è ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Ildi22? Non ci sono dubbi per gli, che hanno le idee chiare anche sul. secondo i dati Agipro sarà Angelina Mango, la bravissima figlia del cantante Pino Mango e di Laura Valente, a trionfare nell’edizione 2022/2023 del programma condotto da Maria De Filippi. In effetti, dal momento in cui è entrata nella scuola, non ci sono stati più dubbi. Apprezzata sia dal pubblico che dai docenti die dagli stessi concorrenti, Angelina ha messo d’accordo davvero tutti grazie a doti canore ed interpretative di gran lunga superiori a tanti degli allievi. Così, è volata dritta al serale, che inizierà sabato 18 marzo su Canale 5. Nessuna sorpresa, dunque, se dovesse essere proprio a lei a vincere22. Angelina è la favorita dei bookmaker ed è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romait_it : Torna Amici di Maria de Filippi. Ecco i #Concorrenti e quanto guadagna il vincitore - - Sierrac66618247 : RT @DogelonMarsIt: Giveaway 2/4 La comunità Italiana DogelonMars ringrazia @CristDone per questa donazione. In palio un NFT Elongevity Eni… - _diemme : luigi strangis il vincitore più velocemente rimosso dalla memoria collettiva nella storia di amici dai tempi di ger… - quandopiovee : vincitore di amici e inquadrano wax ???? - Mariaso14633166 : @verrilloluca90 @blondebenedicte @ShevForever No, non ci scanneremo perché a differenza dei persiani, Parlo per me,… -