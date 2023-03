Il video dello scontro tra il drone Usa ed il caccia russo sul Mar Nero (Di venerdì 17 marzo 2023) Ecco il video dell'incidente tra il drone Usa ed il caccia russo sulle acque del Mar Nero. Si vede il drone procedere mentre il Su-27 gli si avvicina sempre più scaricando il carburante che lascia una scia che colpisce a quanto pare il drone, danneggiandolo. Qualcosa non torna nel video diffuso dagli Usa sull’abbattimento del drone MQ-9 da parte del Su-27. La manovra di scaricare cherosene, giustificata dagli Usa come un tentativo di accecare i sensori del Reaper, aveva invece ben altro scopo, dal momento che le ottiche del drone sono posizionate sotto la fusoliera e che sopra sono presenti le antenne di comunicazione che certo non soffrono un bagno di idrocarburi. Al contrario, la presa d’aria e gli scarichi del ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 marzo 2023) Ecco ildell'incidente tra ilUsa ed ilsulle acque del Mar. Si vede ilprocedere mentre il Su-27 gli si avvicina sempre più scaricando il carburante che lascia una scia che colpisce a quanto pare il, danneggiandolo. Qualcosa non torna neldiffuso dagli Usa sull’abbattimento delMQ-9 da parte del Su-27. La manovra di scaricare cherosene, giustificata dagli Usa come un tentativo di accecare i sensori del Reaper, aveva invece ben altro scopo, dal momento che le ottiche delsono posizionate sotto la fusoliera e che sopra sono presenti le antenne di comunicazione che certo non soffrono un bagno di idrocarburi. Al contrario, la presa d’aria e gli scarichi del ...

