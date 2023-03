Il video che smonta le bufale di sinistra sul naufragio di Cutro

(Di venerdì 17 marzo 2023) Un filmato pubblicato dal sito Nicolaporro.itle ricostruzioni farlocche sui sopravvissuti e spazza via la "grande" stampa progressista che ha speculato sul dolore per attaccare il governo e la Meloni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Una famosa metafora della filosofia politica parla del “velo di ignoranza” sotto il quale i politici devono prender… - MarcoFattorini : La manovra del jet russo Su-27, che vola sul drone americano MQ-9 Reaper scaricando carburante. Il video, diffuso d… - CarloCalenda : Al congresso della CGIL ho detto le cose che pensiamo “dritte per dritte” senza retorica e fiocchetti. E mi sono an… - KMaster49620335 : RT @paoloigna1: VIDEO: DARIO NARDELLA PLACCA UN ATTIVISTA DEL COLLETTIVO DI 'ULTIMA GENERAZIONE' - TUTTI I MEME - adrianobusolin : RT @LeonardoPanetta: A St. Louis, negli Stati Uniti, è stato possibile arrestare l’uomo nella foto, perché un passante aveva girato un vide… -

... sulle ambizioni della squadra nerazzurra in Champions League Stéphane Dalmat, tramite un... Il Benfica è una squadra più tecnica e con più qualità rispetto al Porto...Carlo Laudisa fa il punto della situazione sugli affari di calciomercatopotrebbero riguardare in estate le due portoghesi avversarie di Inter e ...Nella mamma, una nota tiktoker di Palermo, posta sui social la sua rabbia è ...

Il momento in cui Nardella si accorge che stanno imbrattando e corre verso Palazzo Vecchio / VIDEO FirenzeToday

In questo contesto non potevamo far altro che confrontarci con il concetto di scarsità ... Fosbury Architecture collabora con il collettivo Alterazioni Video a Incompiuto, progetto di mappatura e ...Come riporta Il Sole 24 Ore, la società nel 2020 è stata colpita da uno scandalo legato alla presunta pubblicazione di video di ragazze minorenni sulle piattaforme che gestisce. Tale situazione portò ...