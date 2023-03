Il Tre torna con il singolo Roma, la sua esibizione in giro per la Capitale (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Tre torna con il singolo Roma, nei giorni precedenti si è esibito su un pullman in giro per la Capitale Esce oggi Roma, il nuovo singolo de Il Tre, (nome d’arte di Guido Senia), Romano, classe ’97, un artista capace di portare un suo proprio modo di farsi strada nella musica e che ha esordito con il suo primo album ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo al n.1 della classifica di vendita raggiungendo la certificazione Platino. La pubblicazione del singolo è stata anticipata da un’iniziativa particolare: manifesti per tutta la città di Roma e una percorso in vari punti della città ha visto Il Tre girare per Roma con un pullman brandizzato che ha raccolto i suoi fan nelle varie tappe tra ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Trecon il, nei giorni precedenti si è esibito su un pullman inper laEsce oggi, il nuovode Il Tre, (nome d’arte di Guido Senia),no, classe ’97, un artista capace di portare un suo proprio modo di farsi strada nella musica e che ha esordito con il suo primo album ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo al n.1 della classifica di vendita raggiungendo la certificazione Platino. La pubblicazione delè stata anticipata da un’iniziativa particolare: manifesti per tutta la città die una percorso in vari punti della città ha visto Il Tre girare percon un pullman brandizzato che ha raccolto i suoi fan nelle varie tappe tra ...

