(Di venerdì 17 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge per l'attuazione dell'differenziata. Il ministro Calderoli: "L'Italia può correre come un treno ad alta velocità"

"Il traguardo è vicino". Dal Cdm arriva l'ok all'Autonomia ilGiornale.it

L'ulteriore passo in avanti è stato accolto in maniera positiva anche da Attilio Fontana, secondo cui "ci si avvicina al traguardo" che consentirà di responsabilizzare gli amministratori pubblici e di ...Il sindaco Panieri: "Mutuo del Comune per coprire il resto dei costi". Il Municipio incassa anche 140mila euro per la riqualificazione. del plesso di Sasso Morelli che ospita materna ed elementare. .