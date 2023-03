Il terzo genitore. Diritti e doveri del patrigno e della matrigna (Di venerdì 17 marzo 2023) Una realtà sempre più diffusa è quella di famiglie ricomposte dove tutti i componenti (o anche solo alcuni) hanno già avuto l'esperienza di una famiglia precedente a quella attuale. È diventato importante, quindi, capire quale sia il ruolo e il perimetro d'azione del cosiddetto “terzo genitore”. Adulto che può essere tanto in conflitto con i figli del partner quanto un vero e proprio punto di riferimento e una stimolante opportunità per i bambini. Sicuramente una figura ben lontana dagli stereotipi di patrigno o matrigna cattivi che ci arrivano dal passato. Si pone anche un problema lessicale posto che, appunto, parlare di matrigna o di patrigno richiama una valenza negativa e anche un po' dispregiativa, legata alle favole che hanno sempre attribuito questo ruolo a una persona malvagia. Senza contare che anche nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Una realtà sempre più diffusa è quella di famiglie ricomposte dove tutti i componenti (o anche solo alcuni) hanno già avuto l'esperienza di una famiglia precedente a quella attuale. È diventato importante, quindi, capire quale sia il ruolo e il perimetro d'azione del cosiddetto “”. Adulto che può essere tanto in conflitto con i figli del partner quanto un vero e proprio punto di riferimento e una stimolante opportunità per i bambini. Sicuramente una figura ben lontana dagli stereotipi dio matrigna cattivi che ci arrivano dal passato. Si pone anche un problema lessicale posto che, appunto, parlare di matrigna o dirichiama una valenza negativa e anche un po' dispregiativa, legata alle favole che hanno sempre attribuito questo ruolo a una persona malvagia. Senza contare che anche nel ...

