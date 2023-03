“Il terzo finalista”. GF Vip 7, dopo Oriana e Micol esce l’altro nome. Che agita il pubblico (Di venerdì 17 marzo 2023) Puntata del GF Vip 7 ricca di colpi scena quella andata in onda giovedì 16 marzo. dopo Oriana Marzoli, la seconda finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip è Micol Incorvaia. La sorella di Clizia ha battuto le due super favorite: Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Un risultato che ha lasciato senza parole le due vippone e ha esaltato il resto dei concorrenti della casa. Nel dettaglio infatti Micol si è aggiudicata un posto nella finale con il 33,2% dei voti, battendo Antonella Fiordelisi (21,5%), Daniele Dal Moro (21,1%), Nikita Pelizon (19,4%), Luca Onestini (3,2%), Milena Miconi (1,1%) e Giaele De Donà (0.5%). Il prossimo lunedì i telespettatori del GF Vip 7 sapranno il nome della terza finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Puntata del GF Vip 7 ricca di colpi scena quella andata in onda giovedì 16 marzo.Marzoli, la secondadella settima edizione del Grande Fratello Vip èIncorvaia. La sorella di Clizia ha battuto le due super favorite: Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Un risultato che ha lasciato senza parole le due vippone e ha esaltato il resto dei concorrenti della casa. Nel dettaglio infattisi è aggiudicata un posto nella finale con il 33,2% dei voti, battendo Antonella Fiordelisi (21,5%), Daniele Dal Moro (21,1%), Nikita Pelizon (19,4%), Luca Onestini (3,2%), Milena Miconi (1,1%) e Giaele De Donà (0.5%). Il prossimo lunedì i telespettatori del GF Vip 7 sapranno ildella terzadel reality show condotto da Alfonso Signorini. ...

