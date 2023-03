Il terremoto in Turchia è un disastro pure economico: la conta dei danni (Di venerdì 17 marzo 2023) Circa 100 miliardi di euro. È questa la mostruosa cifra della stima dei danni provocati dal devastante terremoto dello scorso 6 febbraio in Turchia, secondo una ricostruzione fatta dall'Ufficio strategia e bilancio della presidenza di Ankara. In un rapporto si quantificano i danni precisamente in 99,1 miliardi di euro, che equivalgono al 9% del Pil della Turchia nel 2023. Nel documento, pubblicato in vista della conferenza dell'Unione europea del 20 marzo sulla ricostruzione, si indica che sono state colpite 11 province, che rappresentano il 9,8% dell'economia turca e l'8,6% delle esportazioni. Se si tiene conto delle solo vendite di tessuti all'estero, il dato sale al 35%. Queste cifre seguono quelle pubblicate a fine febbraio dalla Banca Mondiale, che stimava preliminarmente i danni ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) Circa 100 miliardi di euro. È questa la mostruosa cifra della stima deiprovocati dal devastantedello scorso 6 febbraio in, secondo una ricostruzione fatta dall'Ufficio strategia e bilancio della presidenza di Ankara. In un rapporto si quantificano iprecisamente in 99,1 miliardi di euro, che equivalgono al 9% del Pil dellanel 2023. Nel documento, pubblicato in vista della conferenza dell'Unione europea del 20 marzo sulla ricostruzione, si indica che sono state colpite 11 province, che rappresentano il 9,8% dell'economia turca e l'8,6% delle esportazioni. Se si tiene conto delle solo vendite di tessuti all'estero, il dato sale al 35%. Queste cifre seguono quelle pubblicate a fine febbraio dalla Banca Mondiale, che stimava preliminarmente i...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : #Turchia. Nella foto 1. Stampa di #Calmet (1730): lo splendore dell'antica #Antiochia - in passato regione siriana… - UNICEF_Italia : All'indomani dell'impresa di #PortoInter celebriamo anche il successo di due iniziative solidali di @Inter per UNIC… - MarianoGiustino : La #Turchia riprende i colloqui del Meccanismo congiunto con #Finlandia e #Svezia per la loro adesione alla #NATO.… - Pius_XII : RT @Don_Lazzara: #Turchia. Nella foto 1. Stampa di #Calmet (1730): lo splendore dell'antica #Antiochia - in passato regione siriana e oggi… - tempoweb : Terremoto #Turchia, 100 miliardi di danni e almeno 48mila morti #17marzo #iltempoquotidiano -