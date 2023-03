Il Teatro del Maggio Musicale ferma la biglietteria (Di venerdì 17 marzo 2023) Onofrio Cutaia, commissario del Maggio rassicura che gli interventi sono "tesi a favorire la più ampia partecipazione di spettatori" Leggi su lanazione (Di venerdì 17 marzo 2023) Onofrio Cutaia, commissario delrassicura che gli interventi sono "tesi a favorire la più ampia partecipazione di spettatori"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Il 17 marzo 1861 fu proclamata l'Unità d'Italia. Sono passati 162 anni! Il nostro Inno e i nostri colori per ricord… - repubblica : Crollo del Globe, il teatro di Gigi Proietti 'era abusivo, non aveva autorizzazioni' - ultimora_pol : #Meloni al congrsso CGIL, partito il presidio all'ingresso del teatro. @ultimora_pol - AgtAlesii : #teramocittacapoluogo Si avvia il percorso per la rigenerazione urbana del centro storico. Il progetto del nuovo te… - giulicast : RT @teatrolafenice: Il 17 marzo 1861 fu proclamata l'Unità d'Italia. Sono passati 162 anni! Il nostro Inno e i nostri colori per ricordarne… -