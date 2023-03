Il summit civico di Eumans per un piano di governo paneuropeo (Di venerdì 17 marzo 2023) «Morire per Danzica?» fu il titolo di un editoriale apparso il 4 maggio del 1939 sul periodico francese L’Œuvre. Con questa domanda sibillina, l’autore, il deputato socialista e pacifista Marcel Déat, scoraggiava l’opinione pubblica del proprio Paese a sostenere un’eventuale difesa armata della città Polacca, all’epoca sotto scacco della Germania di Hitler per via del suo ambito sbocco marittimo. Pochi mesi dopo, Danzica sarebbe stata invasa dalla Germania nazista. Circa un anno dopo, Déat sarebbe stato ministro sotto Vichy, il governo collaborazionista che si schierò al fianco di Hitler dopo l’invasione tedesca della Francia. Quanto alla guerra che devastò il Vecchio Continente, sappiamo tutti come andò. Oggi il contesto Europeo è ben diverso, ma la Polonia continua a essere un luogo strategicamente centrale per i suoi destini. Nei rapporti internazionali il paese ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 17 marzo 2023) «Morire per Danzica?» fu il titolo di un editoriale apparso il 4 maggio del 1939 sul periodico francese L’Œuvre. Con questa domanda sibillina, l’autore, il deputato socialista e pacifista Marcel Déat, scoraggiava l’opinione pubblica del proprio Paese a sostenere un’eventuale difesa armata della città Polacca, all’epoca sotto scacco della Germania di Hitler per via del suo ambito sbocco marittimo. Pochi mesi dopo, Danzica sarebbe stata invasa dalla Germania nazista. Circa un anno dopo, Déat sarebbe stato ministro sotto Vichy, ilcollaborazionista che si schierò al fianco di Hitler dopo l’invasione tedesca della Francia. Quanto alla guerra che devastò il Vecchio Continente, sappiamo tutti come andò. Oggi il contesto Europeo è ben diverso, ma la Polonia continua a essere un luogo strategicamente centrale per i suoi destini. Nei rapporti internazionali il paese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ListaReferendum : RT @marcocappato: Nei prossimi giorni sarò a Danzica, in Polonia, al 'Summit civico' per un piano di governo paneuropeo nel segno di democr… - theeumans : RT @marcocappato: Nei prossimi giorni sarò a Danzica, in Polonia, al 'Summit civico' per un piano di governo paneuropeo nel segno di democr… - marcocappato : Nei prossimi giorni sarò a Danzica, in Polonia, al 'Summit civico' per un piano di governo paneuropeo nel segno di… -